Ещё
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 76-й раз отправилась в Донбасс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 76-й раз отправилась в Донбасс 

BFM.RU 1 час назад
МЧС России направило в Донбасс 76-ю автомобильную колонну с 400 тоннами гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых в основном детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.
В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган», где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они продолжат движение в Донецк и Луганск.
Грузовыми автомобилями управляют опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.
МЧС доставляет гуманитарную помощь в Донбасс регулярно с августа 2014 года, за это время жителям Донецкой и Луганской областей привезли свыше 73 тыс. тонн гуманитарных грузов.
BFM.RU: последние новости
Украина расширила санкции против России Грызлов: смена формата операции в Донбассе не приведет к миру в регионе В базу данных «Миротворца» внесены 19 судей Конституционного суда РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1106
Названа альтернативная версия крушения Ка-52108
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ27
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом280
В США рассчитали летальный ядерный удар России220
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение