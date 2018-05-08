Колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 76-й раз отправилась в Донбасс

МЧС России направило в Донбасс 76-ю автомобильную колонну с 400 тоннами гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых в основном детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.

Луганск. В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган », где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они продолжат движение в Донецк

Грузовыми автомобилями управляют опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

МЧС доставляет гуманитарную помощь в Донбасс регулярно с августа 2014 года, за это время жителям Донецкой и Луганской областей привезли свыше 73 тыс. тонн гуманитарных грузов.