Эксперт прокомментировал жалобу Аксенова и Поклонской против Киева в ЕСПЧ

"Трудно прокомментировать, так как пока мало информации… В любом случае, для рассмотрения жалобы в ЕСПЧ по общему правилу надо соблюсти ряд процессуальных условий и, в частности, исчерпать эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, то есть пройти процедуру обжалования нарушений в судах государства-ответчика", — сказал Берестнев.

Эксперт отметил, что «из этого правила есть исключение». «Возможно его не соблюдать, но для этого заявителю надо доказать, что имеющиеся средства правовой защиты — например, возможность обжалования в суды — были ему либо недоступны, либо заведомо неэффективны», пояснил Берестнев.

По его словам, ЕСПЧ может согласиться с доводами «и перейти к рассмотрению дела по существу, либо отклонить их и признать жалобу неприемлемой в связи с неисчерпанием внутригосударственных средств правовой защиты».

"Если заявители или, точнее, их адвокаты пошли по этому пути то, полагаю, шансов у них практически нет. Маловероятно, что ЕСПЧ признает неэффективными, или отсутствующими, или недоступными украинские суды для этих заявителей. Если же их адвокаты все имевшиеся, по мнению заявителей, нарушения их прав обжаловали во всех соответствующих инстанциях, то тогда все возможно, но надо больше данных о сути жалобы и фабуле дела", — заключил он.