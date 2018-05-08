Украина помянет жертв Второй мировой войны

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости . Художественная выставка, книжная экспозиция и ряд других творческих мероприятий пройдут в Киеве во вторник по случаю Дня памяти и примирения, в который принято поминать жертв Второй мировой войны.

Украинская полиция прогнозирует напряженную обстановку во время мероприятий не только в Киеве, но и по всей стране.

Смена традиций

Украина будет отмечать День памяти и примирения в четвертый раз. Этот праздник был введен в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко

Согласно утвержденному документу, целью празднования является «достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение уважения всем борцам против нацизма».

С помощью этого праздника Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. Хотя страна параллельно также продолжает праздновать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. При этом в Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается перенести выходной день с 9 на 8 мая.

В украинском обществе воспринимают новый праздник неоднозначно. Часть населения считает, что таким завуалированным способом власть в угоду своим политическим интересам хочет «лишить праздника» ветеранов Великой Отечественной войны.

В то же время учреждение нового праздника — это лишь один из шагов, предпринятых за последние четыре года украинскими властями в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские.

Еще одним шагом в этом направлении стал запрет в 2015 году на законодательном уровне главного символа этого праздника — знамени Победы.

Верховная рада Украины в 2017 году запретила ношение во время торжеств георгиевских ленточек. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

Также с 2015 года украинский парламент изменил официальное название праздника Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Раньше полное название праздника звучало как «День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а теперь он носит название «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Торжественные мероприятия

Торжественные мероприятия будут проходить во всех районах Киева. По данным киевской мэрии, с 12.00 (совпадает с мск) на Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет проходить художественная программа «Годам никогда памяти не стереть» с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.

Также с 12.00 до 13.00 в Музее оккупации состоится кинолекторий «Битва за Днепр и освобождение Киева».

В кинотеатрах состоится просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне и тематических художественных фильмов «Нет неизвестных героев», «Днепровская баллада».

В учебных заведениях и учреждениях образования пройдут просветительские мероприятия, творческие проекты, конференции, заседания за круглым столом, творческие художественные мероприятия, книжные экспозиции, выставки рисунков, кинопоказы по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также мэрия организует экскурсии в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр», возложение цветов к памятникам. Будут организованы встречи учащейся молодежи с ветеранами войны.

Напряженная обстановка

Украинская полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями.

"Восьмого-девятого мая в большинстве регионов полиция перейдет на усиленный режим ведения службы… На полигоне Нацгвардии мы проводили практическую часть учений для того, чтобы обеспечить мирное спокойствие граждан 8-9 мая и не допустить провокаций", — заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев

По его словам, полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.

"У нас достаточно сил и средств… Мы обеспечим порядок", — добавил Князев.