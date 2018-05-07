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В ЕС обсудят ограничительные меры из-за «подрыва территориальной целостности» Украины
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В ЕС обсудят ограничительные меры из-за «подрыва территориальной целостности» Украины 

RT на русском 1 час назад
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза 8 мая может рассмотреть вопрос ограничительных мер в связи с «подрывом территориальной целостности» Украины, соответствующее название носит предварительная повестка совещания.
«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки», — говорится в названии документа.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини заявила, что Евросоюзу необходимо продумать долгосрочные структуры, которые предусматривали бы сохранение Украины как транзитёра газа в системе энергоснабжения ЕС.
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