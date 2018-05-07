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В Украине определили лучшую АЗК
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В Украине определили лучшую АЗК 

Auto.Today 52 минуты назад
Фото: Auto.Today
В Украине подвели итоги рейтинга торговых марок «Фавориты Успеха — 2017». Статусом лучших автозаправок украинцы наградили сеть азербайджанских АЗК SOCAR, которая отвоевала первенство у отечественных WOG и ОККО.
Лидеров рынка портал для потребителей FAVOR уже в 15-й раз избирает путем проведения независимого исследования общенационального масштаба. В список жюри конкурса торговых марок входят отраслевые эксперты, потребители, а также лидеры мнений. Главным критерием для составления рейтинга является желание каждого из участников опроса рекомендовать товар или услугу другим потребителям.
«За годы работы в Украине, SOCAR неоднократно удивлял своих клиентов уникальным сервисом и задавал тренды в развитии рынка. К примеру, мы первыми предложили бесплатный Wi-Fi, услуги химчистки и упаковки багажа, а также пеленальные столики для родителей, путешествующих с детьми. Старались продумать каждую мелочь, чтобы предоставлять услуги высокого класса и одновременно создавать атмосферу дружелюбности к каждому», — комментирует директор по розничному направлению бизнеса SOCAR Украина Игорь Орлов.
По мнению экспертного жюри, именно эти преимущества и стали решающими при голосовании. А сама компания SOCAR официально благодарит украинцев за высокую оценку ее деятельности и обещает в дальнейшем также оправдывать ожидания и доверие своих гостей.
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