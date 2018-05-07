Украина не Россия: в чем разница между странами

Есть множество причин. Некоторые перечислю:

Писать что-либо абсолютно бесполезно. Это все беззубые слюни. Давно пора стрелять. Отвечать на терроризм государства против народа терроризмом народа против подонков, захвативших власть. Если сами не можем, просить цивилизованный мир избавить российский народ от его тиранов, молить, признаться себе и миру, что реальная кишка реально тонка, что власть сильна, безнаказанна и беспощадна.

Надо быть честным и не однобоким. Я большой ребенок, все еще верящий в сказки, и это нормально. Но прекрасная Украина , где я пробыл пять с половиной месяцев подряд, по-настоящему находится в гораздо худшей ситуации, чем может показаться. Я знаю множество фактов, которые должны быть озвучены так же открыто, как и факты о российской действительности. Но я не имею права писать об этом, как гражданин страны, напавшей на Украину и по-гопнически отобравшей часть ее территории.

Уровень наплевательства на страну, уровень рвачества, хапужничества и жлобства ровно такой же, как в России . Так же воруют все, что плохо лежит — хоть у государства, хоть у соседей. Разница лишь в том, что нет страшной пропаганды, разрушающей мозги, как в России, нет мощной централизованной авторитарной власти, а есть несколько сил, разрывающих деньги и власть в стране на куски, в связи с чем больше трусости чиновников и бандитов, больше свободы слова, хотя ее тоже пытаются зажать, больше надежды и смелости в сердцах людей, действительно переживающих за будущее своей страны. Чище души, открытее — это прекрасные качества украинцев, которых я знаю и вижу. В принципе, я вокруг себя других людей и не держу — как в Украине, так и в России, и в Америке тоже.

Так что это нечестно — писать о том, что несправедливо в России, и молчать о том, что несправедливо в Украине, за которую я так же переживаю, там тоже множество прекрасных людей, страдающих от беспредела уродов при власти, беззакония и нищеты. И все это я тоже вижу своими глазами.

3. Все более очевидно, что народы достойны своих правителей, и мне все меньше жаль народные стада в целом, и все больше жаль конкретных людей, которые понимают свою беспомощность в попытках что-либо изменить и хотят, но не могут оттуда выбраться.

Оппозиция — почти круглый ноль. Никто не хочет объединять силы и реально бороться за свержение власти и вести подготовку нового будущего страны. Я устал в попытках объединить усилия, разочарован во многих людях, даже правильно говорящих. Они в большинстве своем работают сами на себя — делают себе имя, жрут гранты, надеются на позиции в каком-то утопическом «будущем правительстве России» или просто живут на подати сетевых завсегдатаев, красиво описывая жуть положения, но ни на миллиметр не сдвигая позиции чудища преступной российской власти. Все это мне отчетливо чуждо.

Санкции смогли протащить против наших ворюг — уже спасибо, если это как-то поможет в итоге простым работящим российским людям, в чем я очень сомневаюсь.