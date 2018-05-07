В ОБСЕ не нашли причин увеличить число наблюдателей в Закарпатье

"В целом мы видим, что ситуация в регионе спокойная… Команда наших наблюдателей находится в Ивано-Франковске , откуда они осуществляют патрулирование в Закарпатье. На этом этапе мы не видим необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде", — заявил Хуг в интервью сайту украинского телеканала «112 Украина».

По словам Хуга, ситуацию в Закарпатье мониторит команда СММ из Ивано-Франковска. Он считает, что эта модель работы доказала свою эффективность. «Районом нашей деятельности является вся территория Украины, а не только отдельные области. Патрулирование в Закарпатской области регулярно проводились с самого начала работы миссии. В зависимости от ситуации, их могло быть больше или меньше, и так же будет дальше», — добавил представитель ОБСЕ.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.