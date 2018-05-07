Ещё
Украинцы назвали основную проблему своей страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы назвали основную проблему своей страны 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Жители Украины считают главной проблемой своей страны войну в Донбассе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Более 60% украинцев назвали конфликт на востоке страны острой проблемой государства, 33,5% назвали нехватку рабочих мест, а 31,9% — уровень зарплат и пенсий, передает РИА «Новости».
Три четверти жителей Украины (75,3%) при этом полагают, что киевские власти ведут страну в неправильном направлении. Солидарность с политикой украинского руководства выразили 10,4% опрошенных.
В опросе, проведенном с 5 по 19 апреля, приняли участие более 2 тыс. жителей Украины старше 18 лет, проживающие по всей территории страны. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
В конце апреля сообщалось, что согласно результатам исследования социологической группы «Рейтинг», 75% украинцев видят, что страна развивается в неправильном направлении.
В марте сообщалось, что согласно опросу «Рейтинга» наибольшее раздражение у жителей Украины вызывают президент Петр Порошенко, правительство и Верховная рада — ими были недовольны от 57% до 72% украинцев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина готовит на Юге России особую диверсионную операцию В Крыму ответили на план Киева по борьбе с «российской агрессией» на полуострове На Украине разместили билборды об «освободительном походе» на Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня103
Медведева отказались поддержать761
Украина готовит «диверсию» на Юге России270
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина151
Мир отреагировал на инаугурацию Путина501
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение