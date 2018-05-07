Украинцы назвали основную проблему своей страны

Жители Украины считают главной проблемой своей страны войну в Донбассе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Более 60% украинцев назвали конфликт на востоке страны острой проблемой государства, 33,5% назвали нехватку рабочих мест, а 31,9% — уровень зарплат и пенсий, передает РИА «Новости»

Три четверти жителей Украины (75,3%) при этом полагают, что киевские власти ведут страну в неправильном направлении. Солидарность с политикой украинского руководства выразили 10,4% опрошенных.

В опросе, проведенном с 5 по 19 апреля, приняли участие более 2 тыс. жителей Украины старше 18 лет, проживающие по всей территории страны. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

В конце апреля сообщалось, что согласно результатам исследования социологической группы «Рейтинг», 75% украинцев видят, что страна развивается в неправильном направлении.