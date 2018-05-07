Украинцы назвали главную проблему в стране

Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны, следует из опроса Киевского международного института социологии, который опубликован на сайте организации.

Согласно исследованию, более 60% респондентов заявили, что военный конфликт на юго-востоке Украины является главной проблемой страны. Еще 33,5% пожаловались на нехватку рабочих мест, а 31,9% высказали недовольство величиной зарплат и пенсий.

Также исследование установило, что 75,3% украинцев считают, что руководство страны ведет государство в неверном направлении. Солидарность с политическим курсом Киева выразили 10,4% опрошенных.

Отмечается, что в опросе приняли более 2 тыс. жителей Украины по всей территории страны с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Ранее в Киеве рассказали о трех вариантах решения конфликта в Донбассе.