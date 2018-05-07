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Украинцы назвали главную проблему в стране
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Украинцы назвали главную проблему в стране 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны, следует из опроса Киевского международного института социологии, который опубликован на сайте организации.
Согласно исследованию, более 60% респондентов заявили, что военный конфликт на юго-востоке Украины является главной проблемой страны. Еще 33,5% пожаловались на нехватку рабочих мест, а 31,9% высказали недовольство величиной зарплат и пенсий.
Также исследование установило, что 75,3% украинцев считают, что руководство страны ведет государство в неверном направлении. Солидарность с политическим курсом Киева выразили 10,4% опрошенных.
Отмечается, что в опросе приняли более 2 тыс. жителей Украины по всей территории страны с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Ранее в Киеве рассказали о трех вариантах решения конфликта в Донбассе.
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