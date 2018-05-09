Порошенко назвал участников «Бессмертного полка» подразделением ВС России

Президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что акция «Бессмертный полк» якобы является частью гибридной войны, а участников шествия « Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил».

«Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России», — заявил Порошенко, слова которого передает РИА «Новости»

По его мнению, миссия «Бессмертного полка» — «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами».

Напомним, в прошлом году Порошенко сделал несколько громких заявлений о Дне Победы и общественной акции «Бессмертный полк».