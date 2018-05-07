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Люди Порошенко готовят провокации на День Победы в Киеве
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Люди Порошенко готовят провокации на День Победы в Киеве 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook.
«О, svinosobaque опять возбудились на прошлогоднего «Бессмертного волка» в Запорожье. Так это они ещё «Бессмертного орка» не видели», — написал Гудыменко
Он разместил плакат с акции нового движения «Демократическая орда», согласно которому 9 мая в День Победы в Киеве сторонники движения пройдут с баннерами, пародирующими
Место сбора участников — около Парка славы, где находится Вечный Огонь. Таким образом, Гудыменко надеется спровоцировать проводящих акцию «Бессмертный полк», которые в то же время — около 10.00 утра — будут возлагать цветы.
Кроме того, примечательно, что Гудыменко использует уничижительный термин «свинособаки» — так в украинском сегменте Facebook радикалы называют русских.
Инициатором движения «Демократическая орда» был заместитель советника президента Украины Юрия Бирюкова в николаевской организации БПП Александр Нойнец.
И Нойнец, и Гудыменко среди некоторых пользователей украинского сегмента Facebook, в том числе и националистов, имеют имидж «порохоботов» — людей, работающих в интересах Порошенко в соцсетях.
Гудыменко уже ранее отмечался в провокациях, в том числе против Украинской православной церкви. Именно с его подачи началась информационная кампания против УПЦ в январе 2018 года, увенчавшаяся погромами и поджогами церквей. О его роли в произошедшем, а также партийной принадлежности писало издание Ukraina.ru.
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