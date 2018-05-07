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Захарченко: в ДНР утвержден проект стратегии развития республики на ближайшие 5 лет
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Захарченко: в ДНР утвержден проект стратегии развития республики на ближайшие 5 лет 

ТАСС 1 час назад
ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Общественное движение «Донецкая республика» в понедельник утвердило проект стратегии развития провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на ближайшие пять лет под названием «Сила Донбасса». Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
"Программа «Сила Донбасса» является ключевой для развития государства. Эта стратегия будет реализована, ей мы будем жить ближайшие пять лет", — цитирует агентство главу ДНР Александра Захарченко.
По словам лидера республики, приоритетными задачами станет завершение процесса государственного строительства, укрепление экономики и финансовых институтов, а также восстановление городской инфраструктуры и развитие социальной сферы. «Наша цель — вернуть нашим гражданам полноценный мир и благосостояние, восстановить все попранные Украиной права жителей Донбасса», — подчеркнул Захарченко.
1 марта Захарченко заявил о необходимости разработать долгосрочную программу развития ДНР на основе широкой дискуссии с жителям республики. «Сила Донбасса» станет также его предвыборной программой. Выборы главы республики запланированы на осень 2018 года.
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