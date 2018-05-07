Ещё
Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции «с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима». Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
При этом глава института Владимир Вятрович считает выпуск коллекции одежды с символикой СССР нарушением моральных норм, сообщает ТАСС.
"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации, это нарушение не только юридических, но и моральных норм", — говорит Вятрович.
По его словам, «для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков».
Коммунистическая символика запрещена на Украине в соответствии с законом о так называемой декоммунизации, который вступил в силу в мае 2015 года.
Ранее сообщалось, что компания Adidas выпустила футболку с надписью USSR и гербом СССР. Помимо Украины, эта продукция возмутила МИД Литвы, которая в 2008 году приняла закон, запрещающий использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик. В МИД Литвы заявили, что Adidas «болен ностальгией по империи».
Вести.Ru: последние новости
Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась Украина ввела новые санкции против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня102
Медведева отказались поддержать766
Украина готовит «диверсию» на Юге России275
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина152
Мир отреагировал на инаугурацию Путина505
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение