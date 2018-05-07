Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции «с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима». Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

При этом глава института Владимир Вятрович считает выпуск коллекции одежды с символикой СССР нарушением моральных норм, сообщает ТАСС

"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии , которая прошла через процессы денацификации, это нарушение не только юридических, но и моральных норм", — говорит Вятрович.

По его словам, «для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков».

Коммунистическая символика запрещена на Украине в соответствии с законом о так называемой декоммунизации, который вступил в силу в мае 2015 года.