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На Украине пригрозили Adidas судом из-за футболок с символикой СССР
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На Украине пригрозили Adidas судом из-за футболок с символикой СССР 

Rambler News Service 2 часа назад
Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas уголовными делами, если в стране будет изготовляться продукция «с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима», сообщается на сайте организации.
«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации — это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков», — заявил глава института Владимир Вятрович.
Ранее МИД Литвы удивился, что компания Adidas продает майки с надписью USSR и гербом СССР. По мнению ведомства, «еще встречаются те, кто болен „ностальгией по империи“».
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