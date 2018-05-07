На Украине пригрозили Adidas судом из-за футболок с символикой СССР

Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas уголовными делами, если в стране будет изготовляться продукция «с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима», сообщается на сайте организации.

«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии , которая прошла через процессы денацификации — это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков», — заявил глава института Владимир Вятрович