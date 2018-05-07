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Азаров: Есть неопровержимая информация об участии офицеров НАТО в конфликте в Донбассе
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Азаров: Есть неопровержимая информация об участии офицеров НАТО в конфликте в Донбассе 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Факты прямого вмешательства НАТО в конфликт в Донбассе
Есть неопровержимая информация об участии офицеров НАТО в конфликте в Донбассе. Группа военнослужащих НАТО в середине апреля прибыла в Авдеевку, подконтрольную киевскому режиму, и проводила обучение там по использованию средств артиллерийской разведки AN/TPQ (производство США).
В нарушение международных обязательств эти средства киевский режим разместил на крышах жилых многоэтажек, подвергая смертельной опасности жизни мирных людей.
По сути, западные страны грубо вмешиваются во внутренний конфликт и тем самым усугубляют ситуацию с выполнением Минских соглашений. Для них украинцы — это «пушечное мясо», которое не жалко использовать в борьбе с Россией.
Ну, а нам-то зачем нужен этот конфликт?
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