«Весеннее обострение»: В СБУ заявили о подготовке Россией групп для диверсий на Украине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Василий Грицак. «Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы «Карпаты», которая состояла преимущественно из граждан Украины », — заявил глава СБУ

По его словам, это участники войны в Донбассе. Группа формировалась якобы для проведения разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины.

Грицак заявил, что СБУ установила всех участников данной группы и в ближайшее время обнародует их персональные данные.

По словам Грицака, на парад в Москве на День Победы приглашено руководство ЧВК «Вагнер», в том числе и инструктор украинского подразделения.

СБУ не первый раз заявляет о существовании ЧВК «Вагнер», а также о деятельности группы на территории Украины. Однако убедительных доказательств этого украинская спецслужба до сих пор так и не предоставила.