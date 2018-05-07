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«Весеннее обострение»: В СБУ заявили о подготовке Россией групп для диверсий на Украине
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«Весеннее обострение»: В СБУ заявили о подготовке Россией групп для диверсий на Украине 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
«Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы «Карпаты», которая состояла преимущественно из граждан Украины», — заявил глава СБУ Василий Грицак.
По его словам, это участники войны в Донбассе. Группа формировалась якобы для проведения разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины.
Грицак заявил, что СБУ установила всех участников данной группы и в ближайшее время обнародует их персональные данные.
По словам Грицака, на парад в Москве на День Победы приглашено руководство ЧВК «Вагнер», в том числе и инструктор украинского подразделения.
СБУ не первый раз заявляет о существовании ЧВК «Вагнер», а также о деятельности группы на территории Украины. Однако убедительных доказательств этого украинская спецслужба до сих пор так и не предоставила.
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