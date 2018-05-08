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Как Порошенко «возвращает» Крым Украине
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Как Порошенко «возвращает» Крым Украине 

ФБА «Экономика сегодня» 26 минут назад
Фото: president.gov.ua
Анонсированный Киевом пакет мер по противодействию "российской агрессии" в Крыму — это часть предвыборной кампании Петра Порошенко, который не может отказаться от риторики по этому вопросу. Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян.
Украина подготовила меры по противодействию "российской агрессии" в Крыму. Об этом заявил в интервью украинскому СМИ постоянный представитель Петра Порошенко в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
План "неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму", запланированных на ближайшие полтора года, будет обнародован в следующем месяце. После утверждения плана представительство начнет работать над проектом "стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения".
Комментируя идею бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова "отобрать у России крымский мост", Борис Бабин заявил, что "соответствующие вопросы, безусловно, заслуживают обсуждения, но после освобождения Крыма".
"Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях", — добавил постпред.

Пиар-акция

Этот документ — пропагандистская затея, Порошенко необходимо набирать дополнительные очки, считает Армен Гаспарян.
"Полным ходом идет предвыборная кампания, и Порошенко важно показывать электорату, что работа идет, что все под контролем. Кроме того, президент должен показывать националистам, что крымский вопрос не закрыт. Не секрет же, что большая часть претензий украинских националистов, обращенных Порошенко, касается именно Крыма", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".
Гаспарян уверен, что анонсированный пакет мер носит характер пиар-акции, потому что никаких реальных рычагов влияния на Крым в Киеве не имеют, и более того, прекрасно понимают, что тема закрыта, но признать это, конечно, не могут. Признать тщетность своих попыток — значит провоцировать серьезный внутриполитический кризис:
"И без того ситуация на Украине далека от желаемой, и все прекрасно понимают, что лишний козырь в руки оппозиции президент не отдаст".

Профанация политики

Так что, отметил эксперт, тема Крыма в ближайший год будет на повестке, и недавнее заявление Матвея Ганапольского о том, как Украина будет использовать крымский мост после того, как полуостров "вернется" Киеву, указывает как раз на ее актуальность, на то, что в Киеве будут ее развивать и продвигать и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе.
"Этот пакет мер — профанация политики в чистом виде, как и все остальное, что делают украинские власти. Если бы Киев был заинтересован в реальной политике, то, наверное, первым делом озаботился бы ситуацией в Донбассе", — сказал Армен Гаспарян.
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