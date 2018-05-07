Глава «Нафтогаза» обсудил с представителями НАТО энергобезопасность Украины

Ранее на сайте президента Украины был обнародован график, согласно которому, Киев планирует в этом году провести по два заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД и министров обороны, летом планируется заседание комиссии на высшем уровне.

"Вопросы энергетической безопасности привлекают повышенное внимание государств альянса, потому символическим является тот факт, что первой официальной встречей в новой штаб-квартире стала встреча с украинскими должностными лицами, посвященная вопросам обеспечения энергетической безопасности в евроатлантическом пространстве", — говорится в сообщении.

Коболев на заседании представил доклад, посвящённый решениям Арбитражного института торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток — 2».