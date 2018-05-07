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Глава «Нафтогаза» обсудил с представителями НАТО энергобезопасность Украины
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Глава «Нафтогаза» обсудил с представителями НАТО энергобезопасность Украины 

РИА Новости 27 минут назад
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудил вопросы энергетической безопасности с заместителями постоянных представителей Североатлантического альянса в ходе заседания комиссии Украина — НАТО, которое прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщила пресс-служба компании.
Ранее на сайте президента Украины был обнародован график, согласно которому, Киев планирует в этом году провести по два заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД и министров обороны, летом планируется заседание комиссии на высшем уровне.
"Вопросы энергетической безопасности привлекают повышенное внимание государств альянса, потому символическим является тот факт, что первой официальной встречей в новой штаб-квартире стала встреча с украинскими должностными лицами, посвященная вопросам обеспечения энергетической безопасности в евроатлантическом пространстве", — говорится в сообщении.
Коболев на заседании представил доклад, посвящённый решениям Арбитражного института торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток — 2».
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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