Экс-министра Рудьковского задержали в Эмиратах с иракским паспортом — СМИ

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Задержание Рудьковского миграционной службой ОАЭ произошло в первых числах апреля из-за того, что он предъявил поддельный иракский паспорт и вплоть до 20-х чисел экс-регионал находился в местной тюрьме, сообщил источник. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

Рудьковский при этом не обращался за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку — по сведениям близких к нему лиц — не планирует возвращаться в Украину , где не появлялся с 2014-го года.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом — в процессе задержания — у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Украинский биометрический паспорт он получил в украинском посольстве одной из европейских стран в 2017 году. К тому моменту, на руках у экс-министра находились два украинских загранпаспорта, выданных в 2012 году: один — с «шенгеном», второй — с американской визой типа B2. В момент получения биометрического паспорта изъяли загранппаспорт с шенгенской визой. В оставшемся у Рудьковского документе была действующая иракская виза.

Еще в 2013 году СМИ отмечали, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако из-за разногласий с правительством автономии этого не произошло. Рудьковский остался работать в Ираке — он занимался строительством трубопровода для сжиженного газа.