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Экс-министра Рудьковского задержали в Эмиратах с иракским паспортом — СМИ
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Экс-министра Рудьковского задержали в Эмиратах с иракским паспортом — СМИ 

Украина.ру 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
Задержание Рудьковского миграционной службой ОАЭ произошло в первых числах апреля из-за того, что он предъявил поддельный иракский паспорт и вплоть до 20-х чисел экс-регионал находился в местной тюрьме, сообщил источник. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.
Рудьковский при этом не обращался за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку — по сведениям близких к нему лиц — не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014-го года.
По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом — в процессе задержания — у него обнаружили также несколько паспортов других стран.
Украинский биометрический паспорт он получил в украинском посольстве одной из европейских стран в 2017 году. К тому моменту, на руках у экс-министра находились два украинских загранпаспорта, выданных в 2012 году: один — с «шенгеном», второй — с американской визой типа B2. В момент получения биометрического паспорта изъяли загранппаспорт с шенгенской визой. В оставшемся у Рудьковского документе была действующая иракская виза.
Еще в 2013 году СМИ отмечали, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако из-за разногласий с правительством автономии этого не произошло. Рудьковский остался работать в Ираке — он занимался строительством трубопровода для сжиженного газа.
При этом на родине Рудьсковского объявили в розыск по линии «Интерпола» — он проходил по делу о похищении экс-главы ЧАО «Нефтегаздбыча» Олега Семинского. Среди собственников этой компании был сам Рудьковский и нынешний депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили лишь спустя пять лет. Среди заказчиков похищения и называли экс-министра транспорта.
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