Украина стоит борьбы

Киев — Здесь теперь популярно рассуждать о том, что после четырех лет Майдана реформы на Украине забуксовали, а государственных лидеров поглотила коррупция. Впрочем, такая картинка вряд ли соответствует действительности.

Экономика, несомненно, стабилизировалась, но в прошлом году экономический рост остановился на 2,1%. И да, хоть реформы вступили в действие, многие вещи все же вызывают сомнения. Интенсивная неделя встреч с главными политиками и бизнесменами Киева оставила после себя сильное впечатление: каждое нововведение встречает в нынешней Украине сильное сопротивление. Слишком много конфликтов замедляют скорость, с которой должны продвигаться изменения. Но одновременно они блокируют и задний ход.

Открытая и прозрачная

Украина — это исключительно открытое и прозрачное общество, позволяющее с легкостью понять суть даже самых многогранных и комплексных местных драм. Кажется, здесь никто не боится. Быстрое и конкурентное гражданское общество в начале обычно набрасывается с критикой, и в конце предлагает конкретные механизмы изменений.

Кабинет министров расходится во мнениях чуть ли не по каждому вопросу: здесь есть как реформаторы, так и те, кто тянет из правительства деньги. В парламенте доминируют богатые бизнесмены, и даже при таком составе удается продвигать чрезвычайно реформистские законы. Украина не остановилась. Она переживает внутреннюю битву между реформами и коррупцией.

Вопрос политических изменений остается открытым. В марте 2019 года на Украине пройдут президентские выборы, а в октябре этого же года — парламентские. Хотя существует вероятность, что последние все же подвинут. Президент Петр Порошенко стремится остаться на второй срок, хотя последние опросы показывают, что его рейтинг на уровне мизерных 12,7%. В то время как бывший премьер-министр Юлия Тимошенко при своих 15,2% является лидером экзит-полов. Государственные институты, за исключением военных и церковных, пользуются низким доверием у украинцев.

Киев — это активное место. Кое-где здесь активно протестуют: поводов более чем достаточно. В октябре прошлого года крупные публичные протесты в столице определили политическую повестку дня. Украинцы выступают против коррупции и настаивают на верховенстве закона — это их главные требования. Следовательно, первым и самым популярным требованием является основать независимый антикоррупционный суд, вторым — организовать парламентские выборы по пропорциональной системе, и третьим — отменить депутатскую неприкосновенность.

Раскол очевиден

15 сентября прошлого года, во время традиционного форума Ялтинская европейская стратегия, Порошенко произнес впечатляющую речь на тему внешней политики. И когда его спросили как относительно формирования независимого антикоррупционного суда, он только заверил, что это действительно необходимо. Президент отдает предпочтение созданию отдельной антикоррупционной палаты в уже существующей судебной системе, хотя сегодня последняя крайне коррумпирована. На следующий день премьер-министр Владимир Гройсман несколько в смягченной форме заявил о том, что поддерживает основание независимого антикоррупционного суда. Раскол стал очевидным для всех.

Параллельно на Украине продолжается комплексная судебная реформа. Общественность подсчитала, что четверть из более 114 вновь назначенных верховных судей дискредитировали себя, и несмотря на это в прошлом ноябре президент не привел к присяге только одного из них. Получается, что коррупционное поведение не стало препятствием для получения должности в Верховном Суде Украины.

Всемирный банк и Такая провальная реформа убедила украинских реформаторов и международное сообщество в том, что создание по-настоящему независимого антикоррупционного суда является жизненно необходимым шагом. Именно перед рождественскими праздниками Порошенко представил парламентариям свой такой долгожданный проект будущего суда. Через три недели МВФ ЕС в равной степени раскритиковали законопроект. Последний не предусматривает достаточного количества судей, ограничивает их юрисдикцию и независимость. Порошенко переложил ответственность за проект на Верховную Раду . 28 февраля большинство одобрило президентский законопроект. Вопрос в том, смогут ли депутатские поправки сделать суд по-настоящему независимым.

Реформа возможна

В январе украинский парламент, ко всеобщему удивлению, в первом чтении также одобрил законопроект о пропорциональной системе, продемонстрировав — реформа все же возможна. Причиной для спроса на отмену депутатской неприкосновенности является большое количество сомнительных депутатов-бизнесменов, которые скрываются от следствия.

Международное сообщество сохраняет свои рычаги влияния на Украину. Если страна не получает финансирования от МВФ, в 2018 году ей вряд ли удастся избежать большой девальвации гривны, что будет иметь катастрофические последствия на выборы в 2019 году. В политическом плане Украина очень нуждается в поддержке Запада в борьбе с российской военной агрессией. Это хорошо понимают в Киеве.

МВФ, как всегда, имеет короткий, но безапелляционный список необходимых реформ. Это, в первую очередь, создание независимого антикоррупционного суда, а также повышение цен на газ до международного уровня. Следующее — легализация частной торговли уже приватизированных сельскохозяйственных земель. На макроэкономическую политику, традиционно главный объект внимания МВФ, не так сильно давят, поскольку Национальный банк и Министерство финансов являются главными бастионами реформ на Украине.

Стабильность утверждается

Битва за и против реформ происходит ежедневно. Макроэкономическая стабильность утверждается и должна обороняться, и Украина доказала, что может противостоять военной агрессии со стороны России . И победа не станет окончательной, пока здесь по-настоящему не установят верховенство права, при котором украинцы смогут в полной мере стать владельцами своих домов и земли.

Запад не сможет реформировать страну без внутренней поддержки, а сегодня на Украине достаточно сильно поддерживают внедрение наиболее болезненных реформ. И если условия способствуют, то Запад должен всячески продвигать этот позитивный процесс и принимать в нем участие — и таким образом обеспечить тот баланс, при котором реформистские круги победят.

Европа и Запад должны быть за Украину — дать ей все необходимое или потерпеть крах. И это должен быть объединенный фронт, выступающий против коррупции, захвата государства и российской агрессии — против всего одновременно. И Западу лучше выиграть эту битву — а значит максимально к ней приобщиться, каждый раз увеличивая финансовую помощь, хотя и на жестких условиях.