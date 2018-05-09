Свыше 70 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Донецке

Участники акции несли портреты погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе нынешних военных действий в Донбассе.

«По официальным данным, в акции приняли участие около 72 тысяч человек. Среди них — жители различных городов и районов самопровозглашённой Донецкой народной республики, подконтрольной Киеву территории Донбасса, Российской Федерации и других стран», — приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что возглавляла колонну машина с ветеранами Великой Отечественной войны.

Также в Донецке состоялся военный парад в честь 73-й годовщины Дня Победы.

В Киеве в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 3 тысяч человек.