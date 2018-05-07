Бразилец просит оставить его под защитой украинской полиции

По данным украинских защитников прав обвиняемых в сепаратизме, с которыми связалась «Фолья», бразилец Рафаэль Лусварги попросил оставить его под защитой украинской полиции после того, как в пятницу (4 мая) он подвергся нападению со стороны членов ультранационалистической партии «Свобода».

33-летний Лусварги живет в Киеве и в настоящий момент ожидает очередного судебного решения в связи с его вхождением в ряды пророссийских сепаратистских сил на востоке Украины в 2014 году вскоре после того, как Кремль аннексировал Крымский полуостров.

В 2017 году он был приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме, однако уже через два месяца был освобожден решением второй инстанции, которая назначила новое расследование по этому делу.

На прошлой неделе «Радио Свободная Европа» рассказало о том, что Лусварги находится в одном из киевских монастырей, и опубликовало на своем сайте репортаж о жизни бразильца среди монахов. «Свобода», одна из ведущих националистических организаций страны, которая многократно обвинялась в злоупотреблениях и экстремизме, отправилась туда и задержала бразильца.

Лусварги со связанными руками оставили на пороге СБУ , службы безопасности Украины. Речь явно идет о политической акции: «Свобода» хочет, чтобы людей, подобных этому бразильцу, судили спецслужбы, а не органы правосудия. За Лусварги не числится никаких нарушений: единственным законным требованием является запрет на выезд за пределы Киевской области до тех пор, пока не состоится повторное заседание суда.

Бразильский МИД не комментирует это дело, дабы избежать вмешательства в личную жизнь бразильца. Сообщается лишь, что он здоров и находится в безопасности. Хотя бразильцу досталось несколько пощечин и он прилюдно подвергался унижениям, о серьезных травмах говорить не приходится.

Адвокат Лусварги находится за пределами Украины, но, по сообщениям правозащитных организаций, желание бразильца остаться под стражей продиктовано страхом вновь подвергнуться нападениям. Как долго он пробудет в полицейских учреждениях, пока неясно.

Его защита утверждает, что бразилец признался в участии в террористических актах под пытками. Между тем о его связи с сепаратистскими группами в Донбассе на востоке Украины широко известно. Лусварги записался в своего рода «иностранный легион» — военизированные формирования, выступающие в поддержку движения, которое желает объединения региона с Россией

Он открыто заявлял о своих воинственных намерениях в интернете, а потом в 2016 году вернулся в Бразилию , где еще накануне Чемпионата мира 2014 года отсидел 45 дней в тюрьме за участие в акциях протеста.

После освобождения Лусварги попался в ловушку, которая, как считают активисты, была организована украинскими секретными службами. Он получил фальшивое предложение работы на Украине и, как только приземлился в украинском аэропорту, был арестован. Он был первым человеком — не являющимся гражданином России или Украины, — которому вынесли приговор по обвинению в терроризме, связанном с гражданской войной на Донбассе.

В свою очередь объединение «Свобода» тоже не может похвастаться безупречной репутацией. Зарубежные аналитики, не только из России, рассматривают его как неонацистскую организацию, которая при всяком удобном случае прибегает к насилию. Эмблемы подразделений «Свободы» напоминают те, что использовались элитными дивизиями СС. Партия, в которой состоят около 15 тысяч членов, имеет 37 мест из 450 в Верховной раде

Считается, что «Свобода» связана с более радикальными секторами армии и украинскими спецслужбами. Конфликт на востоке страны по сути заморожен, время от времени происходят случайные стычки. Такой «удачный» расклад вполне на руку Западу и правительству Владимира Путина , между тем в этой войне уже погибло около 10 тысяч человек.

Россия не собирается включать Донбасс в состав своей территории, а значит, боевики надеются на повторение Крыма напрасно — слишком высоки экономические издержки. Однако Кремль считает нужным продолжать оказывать давление на прозападное правительство в Киеве, чтобы не позволить стране сделаться полностью «европейской», а также войти в военный альянс НАТО — это совершенно не в стратегических интересах России.