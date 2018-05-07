Бразилец просит оставить его под защитой украинской полиции 

По данным украинских защитников прав обвиняемых в сепаратизме, с которыми связалась «Фолья», бразилец Рафаэль Лусварги попросил оставить его под защитой украинской полиции после того, как в пятницу (4 мая) он подвергся нападению со стороны членов ультранационалистической партии «Свобода».
33-летний Лусварги живет в Киеве и в настоящий момент ожидает очередного судебного решения в связи с его вхождением в ряды пророссийских сепаратистских сил на востоке Украины в 2014 году вскоре после того, как Кремль аннексировал Крымский полуостров.
В 2017 году он был приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме, однако уже через два месяца был освобожден решением второй инстанции, которая назначила новое расследование по этому делу.
На прошлой неделе «Радио Свободная Европа» рассказало о том, что Лусварги находится в одном из киевских монастырей, и опубликовало на своем сайте репортаж о жизни бразильца среди монахов. «Свобода», одна из ведущих националистических организаций страны, которая многократно обвинялась в злоупотреблениях и экстремизме, отправилась туда и задержала бразильца.
Лусварги со связанными руками оставили на пороге СБУ, службы безопасности Украины. Речь явно идет о политической акции: «Свобода» хочет, чтобы людей, подобных этому бразильцу, судили спецслужбы, а не органы правосудия. За Лусварги не числится никаких нарушений: единственным законным требованием является запрет на выезд за пределы Киевской области до тех пор, пока не состоится повторное заседание суда.
Бразильский МИД не комментирует это дело, дабы избежать вмешательства в личную жизнь бразильца. Сообщается лишь, что он здоров и находится в безопасности. Хотя бразильцу досталось несколько пощечин и он прилюдно подвергался унижениям, о серьезных травмах говорить не приходится.
Адвокат Лусварги находится за пределами Украины, но, по сообщениям правозащитных организаций, желание бразильца остаться под стражей продиктовано страхом вновь подвергнуться нападениям. Как долго он пробудет в полицейских учреждениях, пока неясно.
Его защита утверждает, что бразилец признался в участии в террористических актах под пытками. Между тем о его связи с сепаратистскими группами в Донбассе на востоке Украины широко известно. Лусварги записался в своего рода «иностранный легион» — военизированные формирования, выступающие в поддержку движения, которое желает объединения региона с Россией.
Он открыто заявлял о своих воинственных намерениях в интернете, а потом в 2016 году вернулся в Бразилию, где еще накануне Чемпионата мира 2014 года отсидел 45 дней в тюрьме за участие в акциях протеста.
После освобождения Лусварги попался в ловушку, которая, как считают активисты, была организована украинскими секретными службами. Он получил фальшивое предложение работы на Украине и, как только приземлился в украинском аэропорту, был арестован. Он был первым человеком — не являющимся гражданином России или Украины, — которому вынесли приговор по обвинению в терроризме, связанном с гражданской войной на Донбассе.
В свою очередь объединение «Свобода» тоже не может похвастаться безупречной репутацией. Зарубежные аналитики, не только из России, рассматривают его как неонацистскую организацию, которая при всяком удобном случае прибегает к насилию. Эмблемы подразделений «Свободы» напоминают те, что использовались элитными дивизиями СС. Партия, в которой состоят около 15 тысяч членов, имеет 37 мест из 450 в Верховной раде.
Считается, что «Свобода» связана с более радикальными секторами армии и украинскими спецслужбами. Конфликт на востоке страны по сути заморожен, время от времени происходят случайные стычки. Такой «удачный» расклад вполне на руку Западу и правительству Владимира Путина, между тем в этой войне уже погибло около 10 тысяч человек.
Россия не собирается включать Донбасс в состав своей территории, а значит, боевики надеются на повторение Крыма напрасно — слишком высоки экономические издержки. Однако Кремль считает нужным продолжать оказывать давление на прозападное правительство в Киеве, чтобы не позволить стране сделаться полностью «европейской», а также войти в военный альянс НАТО — это совершенно не в стратегических интересах России.
В свою очередь соперничающие с Путиным державы используют конфликт для того, чтобы оправдать до сих пор не снятый санкционный режим, который, по их мнению, на протяжении последних четырех лет серьезно портит Кремлю жизнь. Наконец, для украинского президента Петра Порошенко постоянная угроза востоку страны служит поводом для снискания поддержки, жизненно важной для его дальнейшего пребывания в должности.