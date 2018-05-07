Председатель экспертной группы «Сова»: украинское исследование жителей ЮФО — глупость и растрата денег

Председатель экспертной группы «Сова» Михаил Савва назвал исследование Украины об изучении отношения жителей Южного федерального округа к действующей власти глупостью и растратой денег. Об этом он написал на своей страничке в «Фейсбуке».

«ФедералПресс» напоминает, что вооруженные силы Украины решили провести исследование. Его целью станет изучение отношения жителей ЮФО к действующей власти. Потратить на это планируют 65 тысяч долларов.

Вчера Михаил Савва увидел эту новость и решил, что информация фейковая, потому что «люди в здравом уме этого не сделают».

«Нет, не фейк. Или глупость, или попытка распилить деньги», — написал он.

Председатель уточнил, что такое исследование невозможно провести, ссылаюсь на статью о государственной измене. Так, российские исполнители могут получить от 12 до 20 лет. По его мнению, данное мероприятие — консультационная помощь иностранной организации, направленная против интересов России