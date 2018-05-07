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Председатель экспертной группы «Сова»: украинское исследование жителей ЮФО — глупость и растрата денег
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Председатель экспертной группы «Сова»: украинское исследование жителей ЮФО — глупость и растрата денег 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель экспертной группы «Сова» Михаил Савва назвал исследование Украины об изучении отношения жителей Южного федерального округа к действующей власти глупостью и растратой денег. Об этом он написал на своей страничке в «Фейсбуке».
«ФедералПресс» напоминает, что вооруженные силы Украины решили провести исследование. Его целью станет изучение отношения жителей ЮФО к действующей власти. Потратить на это планируют 65 тысяч долларов.
Вчера Михаил Савва увидел эту новость и решил, что информация фейковая, потому что «люди в здравом уме этого не сделают».
«Нет, не фейк. Или глупость, или попытка распилить деньги», — написал он.
Председатель уточнил, что такое исследование невозможно провести, ссылаюсь на статью о государственной измене. Так, российские исполнители могут получить от 12 до 20 лет. По его мнению, данное мероприятие — консультационная помощь иностранной организации, направленная против интересов России.
«При этом, в соответствии с техническим заданием, исследования нужно проводить прямо там, в Адыгее, Краснодарском крае … 20 фокус-групп, 2000 интервью face-to-face. Никакого он-лайна», — написал Савва.
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