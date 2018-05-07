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Страна возможностей: самым юным миллионером Украины стал семилетний ребенок
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Страна возможностей: самым юным миллионером Украины стал семилетний ребенок 

Мир24 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Самым молодым миллионером на Украине оказался семилетний ребенок из города Черкассы, который за прошлый год заработал более миллиона гривен ($38,5 тыс.). Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан, передает ТАСС.
В пресс-службе ГФС не уточнили источники доходов ребенка и их точный размер, а также другие подробности о малолетнем. Самым старым миллионером оказался 99-летний житель Киева. Всего в 2017 году доходы в размере более миллиона гривен задекларировали 4063 налогоплательщика, что на 16% больше, чем годом ранее.
Большинству заплативших налоги миллионеров — более 45 лет, 188 — моложе 30 лет. В Киеве проживают 1816 человек, еще 299 миллионеров — жители Харьковской области, 269 — Днепропетровской, 275 — Киевской, 207 — в Одесской.
Доходы в размере более миллиарда гривен за тот же период получил только один человек. Его имя Продан не указал. В среднем на одного украинского миллионера в год приходится 8,2 млн гривен дохода ($315 тыс.).
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