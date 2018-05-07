Украинская полиция не исключает обострения общественной обстановки в День Победы

КИЕВ, 7 мая. / ТАСС /. Полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы 8 — 9 мая, опасаясь обострения общественной обстановки в некоторых регионах страны в связи с Днем Победы. Об этом в понедельник заявил журналистам глава украинской полиции Сергей Князев

"8 — 9 мая большинство подразделений перейдет на усиленный режим несения службы. Сегодня мы проводили учения, чтобы обеспечить мир и спокойствие граждан и не допустить или локализовать любые провокации", — заверил он. Князев добавил, что полиция прогнозирует «обострение оперативной обстановки не только в Киеве, но традиционно в Запорожском и Днепропетровском регионах». В то же время он заверил, что жителям Украины «можно не волноваться», пообещав, что полиция обеспечит должный порядок.

Ранее представительница организаторов ежегодной всеукраинской акции «Никто не забыт, ничто не забыто», являющейся аналогом «Бессмертного полка», директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная обратилась к участникам мероприятия с просьбой не приносить с собой георгиевские ленточки. «Во избежание различных провокаций, пожалуйста, не используйте георгиевские ленты и другую запрещенную этой властью символику. Поверьте, очень скоро все бредовые запреты будут отменены, и Украина будет отмечать двойной День Победы», — написала она в Facebook. При этом Бережная также заверила, что меры безопасности будут обеспечены полицией, и анонсировала участие в акции в нынешнем году вдвое больше людей — порядка 70 тыс. человек.

Украинская православная церковь (УПЦ МП) также анонсировала мероприятие в честь Дня Победы — панихиду у могилы Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы, которую возглавит предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В этот день богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны защитников Отечества пройдут во всех храмах УПЦ.

Опасения местной полиции связаны также с намерением некоторых националистических сил провести свои мероприятия 9 мая. В частности, запрещенная в РФ организация «Братство» заявила о готовности пройти с портретами «дедов и прадедов из дивизии „Галичина“ (входила в состав войск СС нацистской Германии — прим. ТАСС).

На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Памятные мероприятия в стране проходят в течение всего дня с участием президента и других представителей центральной власти. На Украине 9 Мая именуется Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, в котором также участвует руководство государства.

В июне 2017 года вступил также в силу закон о запрете использования георгиевских лент в стране. За их публичную демонстрацию налагается штраф. За повторное в течение года нарушение этого закона грозит административный арест на срок до 15 суток. Исключение, однако, сделано для ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также для экспозиций музеев.