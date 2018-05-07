Полиция Украины ожидает провокаций в День Победы

Полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы 8 — 9 мая, опасаясь обострения общественной обстановки в некоторых регионах страны в связи с Днем Победы. Об этом заявил глава украинской полиции Сергей Князев , передает ТАСС

«Сегодня мы проводили учения, чтобы обеспечить мир и спокойствие граждан и не допустить или локализовать любые провокации», — заверил он. Князев добавил, что полиция прогнозирует «обострение оперативной обстановки не только в Киеве, но традиционно в Запорожском и Днепропетровском регионах». По его словам, жителям Украины «можно не волноваться», пообещав, что полиция обеспечит должный порядок.

Ранее представительница организаторов ежегодной всеукраинской акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная обратилась к участникам мероприятия с просьбой не приносить с собой георгиевские ленточки. «Во избежание различных провокаций, пожалуйста, не используйте георгиевские ленты и другую запрещенную этой властью символику. Поверьте, очень скоро все бредовые запреты будут отменены, и Украина будет отмечать двойной День Победы», — написала она в «Фейсбуке». При этом Бережная также заверила, что меры безопасности будут обеспечены полицией, и анонсировала участие в акции в нынешнем году вдвое больше людей — порядка 70 тысяч человек.

Украинская православная церковь (УПЦ МП) также анонсировала мероприятие в честь Дня Победы — панихиду у Могилы Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы, которую возглавит предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В этот день богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны защитников Отечества пройдут во всех храмах УПЦ.

Опасения местной полиции связаны также с намерением некоторых националистических сил провести свои мероприятия 9 мая. В частности, запрещенная в РФ организация «Братство» заявила о готовности пройти с портретами «дедов и прадедов из дивизии „Галичина“ (входила в состав войск СС нацистской Германии ).

На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

В июне 2017 года вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент в стране. За их публичную демонстрацию налагается штраф. За повторное в течение года нарушение этого закона грозит административный арест на срок до 15 суток. Исключение, однако, сделано для ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также для экспозиций музеев.