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Украинская полиция прогнозирует беспорядки на День Победы
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Украинская полиция прогнозирует беспорядки на День Победы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает «112».
«Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском, но у нас достаточно сил и средств и коммуникативное решение командиров будет немедленно применяться», — заявил Князев.
8 и 9 мая полиция большинства украинских регионов перейдет на усиленный режим несения службы.
Кроме того, Нацгвардия и полиция проводят учения, чтобы предотвратить все возможные конфликты.
«Сегодня с 9:00 на ближайшем полигоне Нацгвардии мы проводили практическую часть учений, с полицейскими Киева и региона, для того, чтобы обеспечить покой граждан 9-го мая и не допустить или мгновенно локализовать любые провокации, которые могут быть совершены теми или иными политическими группами или течениями граждан», — отметил Князев.
В свою очередь в СБУ заявили, что совместно с полицией работают над предотвращением провокаций на День Победы.
Ранее запрещенные в РФ организации ОУН и «Братство» заявили, что будут проводить свои акции на День Победы. Так, запрещенная в РФ ОУН будет патрулировать улицы, чтобы не допустить прохождения акции «Бессмертный полк». А запрещенное в РФ «Братство» и вовсе проведет акцию в честь дивизии СС «Галичина».
«Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии «Галичина» мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — заявил лидер организации Дмитрий Корчинский.
В свою очередь в запрещенном в РФ «Правом секторе» отметили, что масштабных акций в День Победы не планируют.
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