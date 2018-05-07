Украинская полиция прогнозирует беспорядки на День Победы

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев , передает «112».

«Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском, но у нас достаточно сил и средств и коммуникативное решение командиров будет немедленно применяться», — заявил Князев.

8 и 9 мая полиция большинства украинских регионов перейдет на усиленный режим несения службы.

Кроме того, Нацгвардия и полиция проводят учения, чтобы предотвратить все возможные конфликты.

«Сегодня с 9:00 на ближайшем полигоне Нацгвардии мы проводили практическую часть учений, с полицейскими Киева и региона, для того, чтобы обеспечить покой граждан 9-го мая и не допустить или мгновенно локализовать любые провокации, которые могут быть совершены теми или иными политическими группами или течениями граждан», — отметил Князев.

В свою очередь в СБУ заявили, что совместно с полицией работают над предотвращением провокаций на День Победы.

Ранее запрещенные в РФ организации ОУН и «Братство» заявили, что будут проводить свои акции на День Победы. Так, запрещенная в РФ ОУН будет патрулировать улицы, чтобы не допустить прохождения акции «Бессмертный полк». А запрещенное в РФ «Братство» и вовсе проведет акцию в честь дивизии СС «Галичина».

«Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии «Галичина» мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — заявил лидер организации Дмитрий Корчинский

В свою очередь в запрещенном в РФ «Правом секторе» отметили, что масштабных акций в День Победы не планируют.