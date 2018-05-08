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Порошенко подсчитал российских военных в Донбассе
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Порошенко подсчитал российских военных в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей Украины находились до 10 тысяч российских военнослужащих. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS News выступил президент Украины Петр Порошенко.
«Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество колебалось от 2,5 тысяч до 10 тысяч — регулярных российских войск на оккупированной территории [Донбасса]», — сообщил он.
«Плюс у них почти 50 тысяч военнослужащих, так называемых «российских добровольцев», которые были мобилизованы Российской Федерацией и доставлены туда. Они притворяются, что они не солдаты регулярной армии. Но это российские граждане и российские солдаты. Они используют российское оружие и боеприпасы. Они — россияне», — заявил Порошенко.
Также президент Украины утверждает, что до половины участников конфликта в Донбассе со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик составляют россияне. «Россия хочет дестабилизировать Украину. Они хотят дискредитировать достижения революции достоинства (так на Украине называют события зимы 2013-2014 годов и последующую смену власти в стране— прим. »Ленты.ру»», — добавил украинский лидер.
«Многие обозреватели думают, что мы на Украине имеем «холодную войну». Я хочу разочаровать их — это не «холодная война». Это — горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы [ООН]», — заключил Порошенко.
Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.
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