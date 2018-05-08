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Порошенко обнародовал данные по количеству российских солдат в Донбассе
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Порошенко обнародовал данные по количеству российских солдат в Донбассе 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Президент Украины Петр Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе. По его данным, до 50% тех, кто сейчас там воюет, являются гражданами РФ. В интервью телеканалу CBS News Порошенко не назвал точного числа, но отметил, что в разные периоды количество россиян в Донбассе составляло от 2,5 до 10 тысяч представителей регулярной армии и еще до 50 тысяч «российских волонтеров», передает «Интерфакс».
По словам Порошенко, Киев имеет подтвержденные данные о пребывании в «оккупированной части Донбасса» регулярных российских войск. Причина таких действий Москвы, по его мнению, в том, что Россия «хочет дестабилизировать Украину и вернуть СССР или Российскую империю». Порошенко подчеркнул, что «в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы». Выборы в Донбассе, по его мнению, возможны после полной имплементации миротворческой операции.
Напомню, что Москва неоднократно заявляла, что на Украине нет ни российских войск, ни российских вооружений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Минобороны Украины во вторник, 8 мая, обнародовало официальные потери Вооруженных сил республики с начала военных действий в Донбассе. Они составили 3 тысячи 332 человека. Из этого числа боевые потери составили 2 тысячи 394 человека и почти 940 — небоевые. Среди причин небоевых потерь — болезни, ДТП, нарушение правил безопасности, суицид и пьянство.
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