Порошенко обнародовал данные по количеству российских солдат в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе. По его данным, до 50% тех, кто сейчас там воюет, являются гражданами РФ . В интервью телеканалу CBS News Порошенко не назвал точного числа, но отметил, что в разные периоды количество россиян в Донбассе составляло от 2,5 до 10 тысяч представителей регулярной армии и еще до 50 тысяч «российских волонтеров», передает «Интерфакс»

По словам Порошенко, Киев имеет подтвержденные данные о пребывании в «оккупированной части Донбасса» регулярных российских войск. Причина таких действий Москвы , по его мнению, в том, что Россия «хочет дестабилизировать Украину и вернуть СССР или Российскую империю». Порошенко подчеркнул, что «в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы». Выборы в Донбассе, по его мнению, возможны после полной имплементации миротворческой операции.

Напомню, что Москва неоднократно заявляла, что на Украине нет ни российских войск, ни российских вооружений.