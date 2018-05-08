Эксперт: слова Порошенко о солдатах из РФ в Донбассе говорят лишь об одном

"У нас есть подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество колебалось от 10 тысяч до двух с половиной тысяч. Плюс у них есть почти 50 тысяч так называемых русских волонтеров, которых набрали через российскую мобилизационную систему и направили туда", — пояснил Порошенко.

По его словам, хоть эти люди и «притворяются, что они не солдаты регулярной армии», они все равно остаются русскими солдатами, которые используют российское оружие и амуницию.

Украинский президент добавил, что разрешить конфликт на востоке страны без введения международного миротворческого контингента не получится. «Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию, чтобы она вывела войска», — пояснил Порошенко.

Российские власти неоднократно отрицали участие своих войск в вооруженном конфликте в Донбассе. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин , в регионе могут находиться россияне, но никакой регулярной армии там нет.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik подчеркнул, что заявления украинского президента далеки от реальности.

"Он рассказывал и ранее сказки про 200 тысяч солдат — если бы такая группировка была на Донбассе, уже бы, наверно, до Киева дошли при желании. У него хорошие учителя. Мы помним, как фейки его кураторы озвучивали ранее, в том числе, в ООН — все эти истории с пробирками, теперь еще с «Новичком»… Врать несложно, тем более, если этому покровительствуют те, кто поставил его на пост президента. Это очередные сказки, которые нужно рассматривать в преддверии 9 Мая, в преддверии начала избирательной кампании, которая, по сути, уже разворачивается на Украине , хотя до выборов еще достаточно далеко. Все это очередные выхлопы человека, исполняющего обязанности президента Украины", — сказал Александр Дудчак.

Он отметил, что все обвинения Киева голословны — никакие доказательства ни разу не были предоставлены.

"Я не думаю, что стоит обращать на это внимание. Если озвучиваются такие цифры, то должны быть доказательства: перемещение такого числа личного состава, военной техники — все можно контролировать с неба. Пусть представят факты, снимки… Так что это очередные сказки, которые ни о чем не говорят кроме того, что у Петра Алексеевича (Порошенко) большие проблемы с тем, чтобы удержаться у власти и каким-то образом оправдывать свое пребывание на этом посту", — сказал политолог.

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