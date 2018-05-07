На Украине возбудили дело после задержания в России рыболовецкого судна

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости . Украинская прокуратура сообщила, что завела уголовное дело в связи с задержанием российскими пограничниками в Черном море рыболовецкого судна.

Крымское пограничное управление ФСБ РФ 4 мая сообщило, что украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ «Аметист». Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий». Пограничники подчеркнули, что действовали «в строгом соответствии с международным морским правом». Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.

"Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна «ЯМК — 0041», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ, главный офис которой находится в Киеве, отдельные подразделения — в Херсоне ).

По данным ведомства, дело завели по статям «незаконное лишение свободы или похищение человека» (санкция — до 10 лет лишения свободы) и «угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна» (санкция — до восьми лет лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану «Норда» инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.