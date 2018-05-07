В СБ Украины не исключили провокаций в День Победы 

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил провокации в День победы, который отмечают 9 мая на Украине.
Ранее киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Бессмертный полк». Националисты сообщили, что намерены провести общественное патрулирование улиц для предотвращения акции.
"Провокации возможны, я не могу их исключить. Над предотвращением некоторых из них мы уже работаем совместно с полицией", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Он отметил, что в СБ Украины «есть много разноплановой информации, в том числе связанной с 9 мая».