В СБ Украины не исключили провокаций в День Победы

Ранее киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ ), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Бессмертный полк». Националисты сообщили, что намерены провести общественное патрулирование улиц для предотвращения акции.

"Провокации возможны, я не могу их исключить. Над предотвращением некоторых из них мы уже работаем совместно с полицией", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что в СБ Украины «есть много разноплановой информации, в том числе связанной с 9 мая».