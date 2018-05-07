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Полиция Украины перейдет на усиленный режим
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Полиция Украины перейдет на усиленный режим работы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинская полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями, заявил в понедельник глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Восьмого-девятого мая в большинстве регионов полиция перейдет на усиленный режим ведения службы. Сегодня (в понедельник — ред.) с 09.00 (совпадает с мск) на полигоне Нацгвардии мы проводили практическую часть учений для того, чтобы обеспечить мирное спокойствие граждан 8-9 мая и не допустить провокаций", — сказал Князев на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.
"У нас достаточно сил и средств… Мы обеспечим порядок", — добавил Князев.
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
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