Полиция Украины перейдет на усиленный режим работы

Сергей Князев. Украинская полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями, заявил в понедельник глава Национальной полиции Украины

"Восьмого-девятого мая в большинстве регионов полиция перейдет на усиленный режим ведения службы. Сегодня (в понедельник — ред.) с 09.00 (совпадает с мск) на полигоне Нацгвардии мы проводили практическую часть учений для того, чтобы обеспечить мирное спокойствие граждан 8-9 мая и не допустить провокаций", — сказал Князев на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.

"У нас достаточно сил и средств… Мы обеспечим порядок", — добавил Князев.