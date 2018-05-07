Россия отправит в Донбасс 76-й конвой с гуманитарной помощью

"МЧС России завершило формирование 76-й гуманитарной колонны. Во вторник автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС в Ростовской области и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", — сказали в ведомстве.

Утром во вторник колонна пересечет границу через пропускные пункты «Донецк» и «Матвеев Курган », где пройдет таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. В состав груза — детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество. Общий вес грузов составил более 400 тонн. Грузовиками управляют водители-спасатели, участвовавшие в десятках гуманитарных операций по всему миру, отметили в ведомстве.

Оказание гуманитарной помощи Донбассу проводится регулярно с августа 2014 года. «За это время нуждающимся жителям Донецкой и Луганской областей привозили самое необходимое для жизнеобеспечения — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости», — подчеркнули в МЧС.