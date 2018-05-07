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Россия отправит в Донбасс 76-й конвой с гуманитарной помощью
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Россия отправит в Донбасс 76-й конвой с гуманитарной помощью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Очередная, 76-я автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью жителям Донбасса сформирована под Ростовом-на-Дону, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.
"МЧС России завершило формирование 76-й гуманитарной колонны. Во вторник автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС в Ростовской области и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", — сказали в ведомстве.
Утром во вторник колонна пересечет границу через пропускные пункты «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдет таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. В состав груза — детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество. Общий вес грузов составил более 400 тонн. Грузовиками управляют водители-спасатели, участвовавшие в десятках гуманитарных операций по всему миру, отметили в ведомстве.
Оказание гуманитарной помощи Донбассу проводится регулярно с августа 2014 года. «За это время нуждающимся жителям Донецкой и Луганской областей привозили самое необходимое для жизнеобеспечения — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости», — подчеркнули в МЧС.
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