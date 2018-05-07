Политолог: Порошенко выгодно поддерживать осквернение советских памятников

Памятник советским воинам «Безымянная высота» осквернили вандалы в городе Днепр (бывший Днепропетровск ), сообщает региональное управление Нацполиции Украины . Монумент повредили и разрисовали краской. Правоохранители возбудили дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил действия вандалов политикой декоммунизации, которая ведётся в Украине последние несколько лет.

«Это идёт в рамках декоммунизации. По сути, начался новый этап. В связи с войной в Донбассе началась новая трактовка событий 1939 — 1945 годов. По ней Украина была жертвой войны двух империй — нацистской гитлеровской и сталинской коммунистической. Считается, что на территории Украины как раз было главное поле битвы, что две империи забирали насильно украинцев в одну и вторую армии. И поскольку в стране есть националистические радикально-экстремистские группы, они начали этот процесс из теории переводить в практику», — объяснил Соскин.

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Политолог подчеркнул, что такие акты вандализма на руку действующему президенту страны, и, возможно, даже им поддерживаются.

«Я думаю, Порошенко это выгодно, всё время нагнетать обстановку, потому что это даёт ему возможность собирать дивиденды с американцев, с европейской бюрократии, пугать их экстремистскими действиями — если его, Порошенко, не будет, такие силы придут к власти, а они неконтролируемы. Я думаю, что он их [радикалов] поощряет. Но сама проблема есть, и, к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии , в Грузии , когда сносили памятники советским воинам, и в Украине этот процесс тоже начался», — заметил собеседник НСН.

Следующими в этой борьбе властей с наследием войны и коммунизма могут пострадать мемориалы «Вечного огня», добавил политолог.

«Я думаю, этот процесс расширится, следующий этап — это памятники «Вечного огня». Приближается момент, когда в Украине будет считаться, что не было Отечественной войны, была Вторая мировая, и надо отмечать 8 мая, как день памяти жертв трагедии, окончания войны, а 9 мая — это победа российской коммунистической империи. Как всегда, этот процесс начинается со сноса памятников, без широкой открытой дискуссии», — заключил Соскин.

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Напомним, что инцидент в Днепре уже не первый за последние дни. 6 мая в Харькове неизвестные пытались снести бюст маршала Жукова, отмечает «Газета.ру» . Об этом сообщил мэр города, Геннадий Кернес . Он назвал вандалов «доморощенными декоммунизаторами» и обещал усилить охрану памятника.