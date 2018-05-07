Аваков встретился с главным раввином Киева 

Об этом он заявил в ходе встречи с главным раввином города Киева Ионафаном Беньямином Марковичем.
«В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как было в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — сказал Аваков.
Он добавил, что на Украине идет война и противник пытается создать ложное представление об агрессивном антисемитизме в стране.
Накануне Конгресс США подготовил доклад, в котором говорилось о том, что на Украине процветает антисемитизм и героизация нацизма. Авторы обращения уверены, что Вашингтон должен настойчиво требовать отмены соответствующих законов — в Польше о национальной памяти, а на Украине — о признании армий ОУН-УПА, УНР и ЗУНР борцами за независимость.
Позже посольство США на Украине сообщило, что разочаровано антисемитскими призывами на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая.
МВД Украины отреагировало на обвинения США болезненно. В МВД Украины заявили, что все проявления нетерпимости тут же наказываются. Кроме того, у Арсена Авакова опровергли обвинения в адрес военного подразделения Национальной гвардии Украины, который в США признан неонацистским.