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Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в НАТО и ЕС
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Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в НАТО и ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС поддерживают менее половины украинцев (45,9%), за вступление в НАТО — 41,4%% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в понедельник.
По данным исследования, 8,9% украинцев считают, что «Украина должна присоединиться к Таможенному союзу», а треть украинцев (31,6%) выражают мнение, что «стране не нужно ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз».
При этом 37,8% украинцев считают, что стране не следует вступать в НАТО.
В опросе приняли участие 2004 совершеннолетних жителя Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.
Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства — ЕАЭС — функционирует 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, ставшая членом союза в августе 2015 года.
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