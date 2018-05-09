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Россию обвинили в присвоении победы над фашизмом
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Россию обвинили в присвоении победы над фашизмом 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Депутат Верховной рады Украины Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом.
По его словам, украинцы принимали участие в основных боевых действиях, которые пришлись на нынешнюю территорию Украины, Курск, Белгород и Сталинград. Винник считает, что украинская сторона имеет право чествовать победы воинов и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом.
Ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на акции «Первая минута мира» рассказал о разнице празднования Дня Победы в Киеве и Москве.
В марте 2015 года на Украине учредили День памяти и примерения, который празднуется восьмого мая. В стране также продолжают праздновать День Победы девятого мая, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны проводятся в День памяти.
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