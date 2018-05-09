Россию обвинили в присвоении победы над фашизмом

По его словам, украинцы принимали участие в основных боевых действиях, которые пришлись на нынешнюю территорию Украины, Курск Белгород и Сталинград. Винник считает, что украинская сторона имеет право чествовать победы воинов и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления на акции «Первая минута мира» рассказал о разнице празднования Дня Победы в Киеве и Москве

В марте 2015 года на Украине учредили День памяти и примерения, который празднуется восьмого мая. В стране также продолжают праздновать День Победы девятого мая, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны проводятся в День памяти.