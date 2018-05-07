Чему я научился в канун Рождества во время войны

Под прицелом — 40 российских и пророссийских телеканалов, транслируемых в Донбассе. «Мы будем защищать украинцев от информационного яда РФ », — сказал Порошенко на встрече с сотрудниками спецслужб в апреле. В 150 населенных пунктах вдоль линии разграничения на Востоке заглушат сигнал российской пропаганды.

Многие украинские ветераны, а также правительственные чиновники и военные командиры считают, что этот четырехлетний конфликт на востоке страны нельзя решить военным путем. Поэтому борьба с российской пропагандой — один из главных элементов в борьбе Украины за восстановление контроля и влияния над двумя отколовшимися территориями на востоке страны, которые с апреля 2014 года де-факто являются русскими марионеточными государствами.

«Победа в сердцах и умах наших граждан на Донбассе является решающим фактором для общей победы», — сказал Сергей Дома, ветеран АТО, старший военный советник Центра для пострадавших в конфликтах на Украине.

«Главная задача страны — укреплять доверие жителей Донбасса, — сказал Дома. — Выполняя свои обещания, рассказывая о сделанном, признавая ситуации, где мы не до конца справились — так мы сможем противостоять ядовитой кремлевской пропаганде. И добьемся своего».

Сердца и умы Стоит заметить, что Москва в свою очередь заглушала как украинские военные коммуникации, так и гражданские теле— и радио-каналы, сотовую связь на востоке Украины.

Украинские войска, дислоцирующиеся в зоне военных действий, рассказывают о случаях, когда россияне блокировали украинские беспилотники, в том числе американские самолеты RQ-11 Raven, которые украинские силы используют в боевых действиях.

В первые недели войны, начавшейся на востоке Украины четыре года назад, уничтожение украинских телевизионных и радиовышек, а также контроль над сотовой связью являлось приоритетной задачей для российско-сепаратистских сил.

В целом, с начала войны установление контроля над информационным пространством было столь же важным, как и получение контроля над территориями.

«Информационные операции — ключевые составляющие военной доктрины России», группа по изучению ассиметричных боевых действий армии США еще в 2017 году упоминала об этом в своем исследовании российских гибридных операций против Украины «Русская война нового поколения».

В докладе также сказано, что продолжающиеся военные пропагандистские операции России «специально направлены на субъекты вражеского населения с пророссийской позицией для того, чтобы подвигнуть таких местных жителей бороться за обещанное будущее на российской стороне».

В течение многих лет восток Донбасса был окутан российской пропагандой. Гражданские, живущие в зоне боевых действий, а также украинские солдаты, дислоцированные на передовую, могли смотреть только российские телеканалы, а также трансляции пророссийских сепаратистских сил. Кабельное ТВ, как правило, было дорогостоящим как для гражданских, так и для солдат.

«На сегодняшний день отравленные сообщения идут с оккупированной территории, с востока нашей страны. Но затем они распространяют российскую пропаганду и на население, проживающее на линии разграничения», — отметил Порошенко.

В прошлом году Украина возобновила трансляцию украинских теле— и радиоканалов: много телевизионных и радиовышек в зоне военных действий были переустановлены.

Телевидение является наиболее распространенным средством получения национальных новостей от СМИ среди украинцев. Этот тезис особенно правдив для населения старше 45 лет, согласно отчету о потреблении медийной продукции на Украине в 2017 году, проведенном InMind, при финансовой поддержке Агентства международного развития США.

В докладе InMind говорится, что большинство украинцев недоверчивы к российским СМИ. Тем не менее, в течение многих лет, в зоне, где сейчас ведутся военные действия, не было альтернативы российским изданиям.

«Подавляющее большинство тех, кто доверяет русским СМИ, живут на Востоке», — говорится в отчете InMind. Поэтому украинские официальные представители выделяют больше ресурсов и средств для борьбы с русской дезинформацией в зоне военных действий. Важная составляющая — предоставить гражданам в восточной Украине доступ к медиа-ресурсам с проукраинским контентом.

В декабре Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию одобрил лицензирование проукраинского телеканала «Донеччина-ТВ» в зоне ведения боевых действий на востоке. В августе 2017 года Совет также выдал лицензии для трансляции в зоне конфликта новым радиостанциям.

«Речь идет о передаче сигнала украинских СМИ, который сегодня можно сравнить с вакцинацией против российской пропаганды», — сказал Порошенко об операции по срыву российской пропаганды.

Война продолжается

Спустя четыре года после начала войны в апреле 2014 года, украинские войска продолжают оставаться в траншеях и импровизированных фортах вдоль 450-километровой линии фронта в Донбассе.

Военные продолжают вести боевые действия в позиционной войне против объединенной силы пророссийских сепаратистов, иностранных наемников и российских регулярных сил.

Это битва большой дальности, в которой солдаты почти никогда не видят, по ком стреляют. В некоторых местах на несколько километров нет ни души. В других — обе стороны настолько близки, что могут даже оскорблять друг друга.

Оперативное прекращение огня, известное как «Минск-2», было мертворожденным изначально. Хотя военные действия по-прежнему не интенсивны и географически «заморожены» в соответствии с правилами этого договора.

Но война так и не закончилась. На данный момент каждые три дня умирает один украинский солдат.

Мирные жители тоже часто умирают. Иногда они попадают в перекрестный огонь артиллерии или снайперов. Однако чаще всего они подрываются на минах. 7 апреля семья из четырех человек погибла, когда их машина наехала на мину, пересекая линию фронта недалеко от города Луганск , оплота для пророссийских сепаратистских сил.

Бесконечная война

Физические последствия стрельбы, как правило, ограничены линией фронта на Донбассе. Тем не менее, на Украине идет еще одна война, не знающая границ.

Российские кибератаки поразили энергосистему Украины, банковскую и систему водоснабжения, крупнейший аэропорт и избирательный процесс. Чтобы противостоять этой угрозе, с 2014 года на Украине действует Оперативный центр по кибербезопасности. Правительство способствовало его более тесным связям с западными разведывательными агентствами для усиления кибербезопасности.

Россия также использовала социальные медиа как оружие в войне против Украины.

Как следствие, в мае прошлого года Украина запретила российские интернет-поисковые системы и социальные сети. Миллионы украинцев пользовались этими сайтами, поэтому шаг был непопулярен, но сотрудники СБУ настояли на том, что сайты представляют угрозу национальной безопасности, и запрет сработал.

Около 77% украинцев ежедневно пользуются Интернетом, а 90% украинцев используют интернет в качестве источника для поиска новостей, согласно отчету о потреблении медиаиндустрии InMind в 2017 году.

Россия использует телевидение и радиовещание как оружие. Это побудило Киев принять защитные меры всеукраинских масштабов. В том числе, речь идет о запретах на вещание российских телеканалов на территории Украины, а также депортация иностранных журналистов, обвиняемых в распространении российской пропаганды.

Многие эксперты считают, что информационная война России представляет собой глобальную угрозу. Поэтому ситуация на Украине — показательна. Защита Украины от российской информационной войны и кибератак — то, что поможет и США, и ЕС защищаться от российской гибридной агрессии в будущем.