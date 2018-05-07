Руками не трогать: Украине не разрешают использовать Javelin

Запрет Украине использовать ракетные комплексы Javelin связан с тем, что Соединенные Штаты не хотят серьезно включаться в конфликт в Донбассе. При этом сам факт поставок комплексов Украине демонстрирует сохранение прежних позиций Вашингтона, а также позволяет, по мнению США, создавать дополнительное напряжение в регионе. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

Американские ракетные комплексы Javelin отсутствуют на линии соприкосновения в Донбассе по причине запрета со стороны США. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Есть, отметил он, "определенные ограничения" со стороны США на использование Javelin. "Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — сказал Тука, добавив, что запрет может быть отменен в любой момент.

"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", — отметил чиновник.

Напомним, что Белый дом в прошлом году одобрил поставки Киеву оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несколько дней назад в Госдепартаменте США сообщили, что ракетные комплексы уже доставлены на Украину.

Не спешат вмешиваться

Видимо, США хотели использовать поставки комплекса Javelin для психологического, информационного давления на Россию , но не рискуют давать разрешение в силу определенных политических действий со стороны РФ, говорит Богдан Безпалько.

"Да и в целом Соединенные Штаты явно не спешат вмешиваться в военный конфликт в Донбассе в крупных масштабах. Они сейчас увязли в Ираке, в Афганистане, у них непростое положение в Сирии, и активизироваться в Донбассе для них, похоже, нерационально", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Демонстрация поддержки

Вместе с тем Вашингтон должен продолжать оказывать поддержку Киеву, являющимся, по сути, неким прокси, с помощью которого ведутся военные действия. И в данной ситуации Георгий Тука, допуская возможность использования Javelin в будущем, выражает оптимизм киевской власти относительно общей позиции Соединенных Штатов, которые по-прежнему на стороне Украины в ее намерении инкорпорировать Донбасс обратно в свой состав, пояснил Богдан Безпалько.