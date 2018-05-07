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Руками не трогать: Украине не разрешают использовать Javelin
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Руками не трогать: Украине не разрешают использовать Javelin 

ФБА «Экономика сегодня» 41 минуту назад
Фото: flickr.com / U.S. Department of Defense
Запрет Украине использовать ракетные комплексы Javelin связан с тем, что Соединенные Штаты не хотят серьезно включаться в конфликт в Донбассе. При этом сам факт поставок комплексов Украине демонстрирует сохранение прежних позиций Вашингтона, а также позволяет, по мнению США, создавать дополнительное напряжение в регионе. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Американские ракетные комплексы Javelin отсутствуют на линии соприкосновения в Донбассе по причине запрета со стороны США. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Есть, отметил он, "определенные ограничения" со стороны США на использование Javelin. "Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — сказал Тука, добавив, что запрет может быть отменен в любой момент.
"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", — отметил чиновник.
Напомним, что Белый дом в прошлом году одобрил поставки Киеву оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несколько дней назад в Госдепартаменте США сообщили, что ракетные комплексы уже доставлены на Украину.

Не спешат вмешиваться

Видимо, США хотели использовать поставки комплекса Javelin для психологического, информационного давления на Россию, но не рискуют давать разрешение в силу определенных политических действий со стороны РФ, говорит Богдан Безпалько.
"Да и в целом Соединенные Штаты явно не спешат вмешиваться в военный конфликт в Донбассе в крупных масштабах. Они сейчас увязли в Ираке, в Афганистане, у них непростое положение в Сирии, и активизироваться в Донбассе для них, похоже, нерационально", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Демонстрация поддержки

Вместе с тем Вашингтон должен продолжать оказывать поддержку Киеву, являющимся, по сути, неким прокси, с помощью которого ведутся военные действия. И в данной ситуации Георгий Тука, допуская возможность использования Javelin в будущем, выражает оптимизм киевской власти относительно общей позиции Соединенных Штатов, которые по-прежнему на стороне Украины в ее намерении инкорпорировать Донбасс обратно в свой состав, пояснил Богдан Безпалько.
"Вся история вокруг поставок Javelin в целом выглядит как шантаж со стороны Соединенных Штатов", — отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня".
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