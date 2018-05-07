Семилетний украинец стал самым молодым миллионером в стране

На Украине появился самый молодой миллионер, которому всего семь лет.

Отметим, что в течение 2017 года число гривневых миллионеров на Украине выросло по сравнению с 2016 годом на 16%. Теперь их более4 тысяч человек. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы страны Мирослав Продан.

По его словам, в прошлом году доходы в размере более одного миллиона гривен задекларировали 4063 человек. Еще один житель Украины задекларировал доходы за 2017 год в размере более 1 миллиарда гривен.

Продан отметил, что наибольшее количество миллионеров (2270 человек) составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше.

Самым молодым миллионером стал семилетний мальчик из Черкасс. Самый старший — 99-летний житель Киева.

44% от общего количества миллионеров находятся на налоговом учете в Киеве, среди лидеров по этому показателю также Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.