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Семилетний украинец стал самым молодым миллионером в стране
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Семилетний украинец стал самым молодым миллионером в стране 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Украине появился самый молодой миллионер, которому всего семь лет.
Отметим, что в течение 2017 года число гривневых миллионеров на Украине выросло по сравнению с 2016 годом на 16%. Теперь их более4 тысяч человек. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы страны Мирослав Продан.
По его словам, в прошлом году доходы в размере более одного миллиона гривен задекларировали 4063 человек. Еще один житель Украины задекларировал доходы за 2017 год в размере более 1 миллиарда гривен.
Продан отметил, что наибольшее количество миллионеров (2270 человек) составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше.
Самым молодым миллионером стал семилетний мальчик из Черкасс. Самый старший — 99-летний житель Киева.
44% от общего количества миллионеров находятся на налоговом учете в Киеве, среди лидеров по этому показателю также Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.
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