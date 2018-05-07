Украинские журналисты начали травлю адвоката ополченцев

Против журналиста выступил журналист программы « ЦРУ » Илья Лукаш в прямом эфире канала.

«Везде прослеживается одна картинка: адвокат находит какую-то лазейку в законодательстве, это обычно какие-то небрежные действия СБУ или прокуратуры . Тогда эта ошибка делается главной, добавляется немного пиара и выходит так, что большинство тех людей, которые защищал Рыбин, выходят на свободу. Усилия украинских спецслужб часто оказываются тщетными», — отметил он.

Журналист также похвастался тем, что дважды звонил в СБУ по поводу подзащитного Рыбина — бразильца Рафаэля Лусварги, которого националисты избили и задержали 4 мая в Киеве, и в спецслужбе его заверили, что бразильца осудят.

Сам же Рыбин ранее рассказал, кто стал причиной того, что журналисты из «Радио. Свобода» разыскали в Покровском Голосеевском монастыре бразильского ополченца, освобожденного украинским судом.

«Вот один «свидомый товарисчь» из местных сотрудников бразильского посольства, присутствовавший при общении адвоката с консулом по долгу службы, сообщает корреспонденту радио «Свобода» в Киеве о месте нахождения опасного боевика и террориста, по недосмотру властей гуляющего по столице вильной краины!» — указал Рыбин.

Когда Лусварги направился из монастыря в консульство Бразилии , националистам удалось схватить его. При этом Лусварги схватили непосредственно под консульством.

Издевательства националистов над гражданином Бразилии снимали журналисты из «Радио. Свобода». Позже к ним присоединились журналисты канала «1+1».