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Украинские журналисты начали травлю адвоката ополченцев
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Украинские журналисты начали травлю адвоката ополченцев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Против журналиста выступил журналист программы «ЦРУ» Илья Лукаш в прямом эфире канала.
«Везде прослеживается одна картинка: адвокат находит какую-то лазейку в законодательстве, это обычно какие-то небрежные действия СБУ или прокуратуры. Тогда эта ошибка делается главной, добавляется немного пиара и выходит так, что большинство тех людей, которые защищал Рыбин, выходят на свободу. Усилия украинских спецслужб часто оказываются тщетными», — отметил он.
Журналист также похвастался тем, что дважды звонил в СБУ по поводу подзащитного Рыбина — бразильца Рафаэля Лусварги, которого националисты избили и задержали 4 мая в Киеве, и в спецслужбе его заверили, что бразильца осудят.
Сам же Рыбин ранее рассказал, кто стал причиной того, что журналисты из «Радио. Свобода» разыскали в Покровском Голосеевском монастыре бразильского ополченца, освобожденного украинским судом.
«Вот один «свидомый товарисчь» из местных сотрудников бразильского посольства, присутствовавший при общении адвоката с консулом по долгу службы, сообщает корреспонденту радио «Свобода» в Киеве о месте нахождения опасного боевика и террориста, по недосмотру властей гуляющего по столице вильной краины!» — указал Рыбин.
Когда Лусварги направился из монастыря в консульство Бразилии, националистам удалось схватить его. При этом Лусварги схватили непосредственно под консульством.
Издевательства националистов над гражданином Бразилии снимали журналисты из «Радио. Свобода». Позже к ним присоединились журналисты канала «1+1».
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