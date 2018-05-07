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Главы поместных церквей выступили против идеи автокефалии УПЦ
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Главы поместных церквей выступили против идеи автокефалии УПЦ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний рассказал, что представители поместных православных церквей высказались против создании «единой автокефальной церкви» на Украине. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте УПЦ МП.
По его словам, предстоятели и архиереи поместных церквей обеспокоены происходящими событиями.
"Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая церковь имеем полноценное — как официальное, так и личное общение — с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие", — заявил Антоний.
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат не предоставит Украине автокефалию, потому что в решении этого вопроса будет принимать участие выступающая против Русская православная церковь, а вопрос должен быть решен единогласно.
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