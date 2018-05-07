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Самый молодой миллионер на Украине оказался ребенком
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Самый молодой миллионер на Украине оказался ребенком 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Семилетний ребенок стал самым молодым миллионером на Украине в 2017 году, сообщил и.о. председателя государственной фискальной службы (ГФС) страны Мирослав Продан.
«Самому молодому налогоплательщику, получившему в прошлом году доходы в размере больше одного миллиона гривен (38,5 тыс. долларов), исполнилось семь лет (г. Черкассы), а самому старшему — 99 лет (г. Киев)», — передает ТАСС слова Продана, не назвавшего источники и размер доходов ребенка-миллионера.
По данным ведомства, доходы в размере более 1 млн гривен в 2017 году задекларировали 4 тыс. 63 налогоплательщиков, что на 16% больше, чем годом ранее. При этом большинству миллионеров (2 тыс. 270 человек) исполнилось 45 лет и более. 188 из них моложе 30 лет. Как уточнили в ГФС, 1 тыс. 816 миллионеров проживают в Киеве, 299 в Харьковской области, 269 в Днепропетровской, 275 в Киевской, 207 в Одесской.
При этом в среднем на одного украинского миллионера в год приходится доход 8,2 млн гривен (315 тыс. долларов).
Напомним, в конце марта в ГФС заявили, что число украинцев, задекларировавших доходы свыше 1 млн гривен (38 тыс. долларов), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.
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