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Оконфузившийся на «Евровидении» украинец проигнорировал российских журналистов
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Оконфузившийся на «Евровидении» украинец проигнорировал российских журналистов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Константин Бочаров, выступающий под сценическим псевдонимом Melovin, принял участие в пресс-конференции «Евровидения». Исполнитель на вокальном конкурсе будет представлять Украину.
Артист, которому предсказывают 19 место на песенном соревновании, вел себя со всеми представителями СМИ корректно, охотно отвечая на вопросы корреспондентов. Однако, когда дело дошло до российских журналистов, Melovin сделал вид, что не замечает их и демонстративно не стал отвечать.
Бочаров рассказал, что ни с кем из конкурсантов не завел дружбу, а просто перекинулся несколькими фразами. Melovin попал на «Евровидение», став финалистом в национальном отборе. На конкурсе он исполнит композицию Under The Ladder, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на ТСН.
Ранее сообщалось, что с представителем Украины произошел конфуз. Во время пресс-конференции он забыл родную «мову» и ему пришлось прибегнуть к помощи переводчика.
Напомним, что в этом году «Евровидение» пройдет с 8 по 12 мая на одном из самых больших европейских стадионов. От России в конкурсе выступит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break.
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