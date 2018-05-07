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На Украине бастуют шахтеры
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В Волынской области Украины шахтёры начали забастовку 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Горняки одной из шахт Волынской области Украины устроили забастовку и требуют погасить долги по зарплате. Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Горняки шахты №9 «Нововолынская» ГП «Волыньуголь» прекратили работу в первую смену и движутся от шахты в центр города, где находится управление объединения», — написал Волынец.
По его словам, шахтёрам не выплатили 80% зарплаты за март, а сотрудники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном в объеме за февраль.
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