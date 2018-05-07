В Волынской области Украины горняки проводят забастовку 

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Горняки одной из шахт в Волынской области Украины прекратили работу и требуют погасить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня горняки шахты №9 «Нововолынская» госпредприятия «Волыньуголь» прекратили работу в первую смену и движутся от шахты до центра города, где находится управление объединения. Ранее мы сообщали, что… шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март месяц, а работники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном объеме за февраль", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Шахта №9 «Нововолынская» входит в государственное предприятие «Волыньуголь» и расположена в городе Нововолынск Волынской области.