В Волынской области Украины горняки проводят забастовку

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости . Горняки одной из шахт в Волынской области Украины прекратили работу и требуют погасить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

"Сегодня горняки шахты №9 «Нововолынская» госпредприятия «Волыньуголь» прекратили работу в первую смену и движутся от шахты до центра города, где находится управление объединения. Ранее мы сообщали, что… шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март месяц, а работники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном объеме за февраль", — написал Волынец на своей странице в Facebook.