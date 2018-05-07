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Украинцы задумали продать бронзового Ленина
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Украинцы задумали продать бронзового Ленина из Изюма 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: obrii.com.ua
Власти Харьковской области выставили на продажу в системе госзакупок демонтированный в городе Изюм памятник Владимиру Ленину.
«Скульптура отлита из бронзы творческим объединением «Художник». Высота скульптуры в полный рост — 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует», — передает ТАСС данные системы электронных публичных и государственных закупок ProZorro.
Стартовая цена лота составляет около 20 тыс. долларов. Аукцион продлится до 17 мая.
Памятник ранее располагался на центральной площади города Изюм Харьковской области, но был демонтирован в феврале 2016 года во исполнение закона о декоммунизации.
В октябре 2015 года украинский институт национальной памяти опубликовал список 520 имен, «которые должны быть стерты с карт Украины» до 21 ноября в соответствии с законом о декоммунизации.
В конце октября 2016 года сообщалось, что последний на Украине памятник Владимиру Ленину демонтировали в городе Новгород-Северский Черниговской области.
Напомним, в середине августа 2017 года сообщалось, что на Украине снесены все памятники Ленину. При этом некоторые из них было решено переделать в другие монументы: в селе Лозоватка Запорожской области появилась скульптура болгарина-переселенца Диакова, а в Новоалексеевке — памятник автору первой украинской конституции Пилипу Орлику.
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