Морские угрозы России Украине и Западу

После вторжения на Украину в 2014 году, Москва стала действовать смелее. Россия вторглась в исключительную (морскую) экономическую зону Украины (ИЭЗ) — 200 морских миль от побережья страны, территория, признанная украинской на международном уровне. Москва ограничила размеры судов, которые могут проходить через Керченский мост, присматриваясь и к Азовскому морю в попытке ограничить движение украинских коммерческих грузов. Россия также незаконно захватила восемь морских газовых месторождений в Азовском и Черном морях, принадлежащих Украине. Где незаконно добыла около 7,2 миллиарда кубометров газа.

Еще совсем недавно «Кабинет министров» Крыма передал России 6 тысяч 500 квадратных метров земли. Их запросил московский подрядчик для строительства моста, который отрежет Украине возможности для торговли.

Помимо продолжающихся актов агрессии на востоке Украины, Москва демонстрирует неуважение к суверенитету других государств и к международным договорам, в частности, к Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Польши и И это не единственные примеры. Вопреки ЮНКЛОС, Россия приняла решение провести две серии военно-морских и воздушных учений в ИЭЗ Швеции Латвии . Из-за этих учений, торговые перевозки в Прибалтике были приостановлены на несколько дней. Хотя действия России технически были законными, их значимость и потенциальная угроза огромны.

В то же время в Арктике, Россия не менее явно нарушает границы, установленные ЮНКЛОС и собственным договором с Норвегией от 2010 года. В 2015 году РФ снова присоединилась к ЮНКЛОС для расширения своей ИЭЗ в Арктике. Теперь территория охватывает 463 000 кв. миль и создает монополию для обширной рыболовли, использования углеводородных и минеральных ресурсов. Более того, Москва уверенно милитаризирует Арктику. В 2017 году она запустила три военных зонда на территории и вокруг Арктики. Также в окрестностях проводились ядерные учения.

Это объясняет, почему поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины имеет первостепенное значение. Кампания Москвы против международных норм не началась вторжением на Украину. Но это событие и недостаточная ответная реакция на него привели к тому, что Москва стала нарушать международное право в более широких масштабах. Поэтому защита законных и суверенных прав Украины — это защита международного правопорядка и сопутствующих норм.

Соответственно, когда мы упускаем из виду вторжение Москвы на Украину, мы подрываем основополагающие принципы любого долговременного международного порядка. И речь идет не только о Европе. Аналогичным образом Москва действовала в отношении Охотского моря на своем азиатском побережье. И, если сможет, возможно, поступит также в Арктике. Возможны и худшие последствия: действия России могут служить негативным примером для таких государств, как Иран Китай . Ведь это — сигнал, что нации могут безнаказанно нарушать международное право и устанавливать свои нормы.