76-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса сформировали на Дону

Формирование 76-й автомобильной колонны с гуманитарной помощью для Донбасса завершено в Ростовской области , сообщает пресс-служба МЧС России 8 мая колонна, сформированная на территории Донского спасательного центра МЧС, доставит для жителей Донецкой и Луганской областей свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, учебную литературу и медицинское имущество. Напомним, гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За это время грузовики МЧС России доставили на территорию юго-востока Украины свыше 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.