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76-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса сформировали на Дону
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76-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса сформировали на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Формирование 76-й автомобильной колонны с гуманитарной помощью для Донбасса завершено в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
8 мая колонна, сформированная на территории Донского спасательного центра МЧС, доставит для жителей Донецкой и Луганской областей свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, учебную литературу и медицинское имущество.
Напомним, гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года.
За это время грузовики МЧС России доставили на территорию юго-востока Украины свыше 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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